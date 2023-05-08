星宇航空6日因航班嚴重延誤，導致302名旅客睡在成田機場，星宇董事長張國煒緊急搭廉航赴日救火，被日本媒體報導及網友轉發到推特，不少日本人對張國煒親自飛日本向旅客道歉感到不可思議，紛紛大讚「星宇航空服務有夠好」，更有人說下次來台灣要選擇星宇航空。

日本媒體《sky-budget》今（8）日報導，星宇航空董事長張國煒7日凌晨搭廉價航空，趕在一大早抵達成田機場，親自向受影響的旅客道歉，除了安排返台航班，也承諾全額退費，還親自駕駛飛機，把旅客載回台灣。

日本網友看到消息，也在推特轉發新聞，並留言大讚「董事長親自飛日本道歉嗎？太不可思議」、「親自駕駛飛機，把滯留的旅客載回台灣，真的很棒」、「我愛上星宇了」、「第一次看到這樣的董事長，服務也太好」、「被星宇圈粉了」、「下次去台灣搭星宇吧」、「董事長親自到日本向乘客道歉，感覺得到很有誠意」。

成田機場6日因強烈側風，造成星宇在內多家航空公司航班無法降落而延誤，其中星宇航空JX800台北-東京航班因此多次重飛，一度轉降名古屋，延誤長達7小時才抵達成田機場，後續導致JX801延誤，另一架JX803則無法回程，302名旅客被迫滯留成田機場睡睡袋過夜。