衛福部食藥署在日本交流協會要求開放農藥「氟尼胺」、「克凡派」後，食藥署著手研議預告開放，消息一出引發消費者不滿和草莓農抗議。國民黨團今邀請苗栗縣大湖鄉農會理事長、總幹事和青農，對蔡政府提出最嚴正的抗議。國民黨團總召曾銘宗批評，根據現行規定，「氟尼胺」、「克凡派」是不得檢出，且國內草莓農都禁止使用，食藥署難道認為台灣人命不值錢嗎？

曾銘宗提出三點疑問，要請教蔡英文總統、行政院長陳建仁、衛福部長薛瑞元、農委會主委陳吉仲，一、為何要放寬農藥殘留標準？是日本政府施壓？還是蔡政府主動迎合示好？二、近期驗出多起超標案例，蔡政府竟然要放寬農藥殘留標準，置消費者健康權益於何地？三、蔡政府體貼日本農民，卻不照顧國內農民基本權益，政府對不起辛苦的農民。

書記長謝衣鳯質疑，為何日本要求克凡派、氟尼胺兩項使用在草莓的農藥容許量放寬，立刻要求農業藥物毒物實驗所進行實驗，並自行通過克凡派、氟尼胺許可量？食藥署讓台灣農民變成二等農民，難道不用出來向國人說清楚、講明白嗎？

藍委徐志榮也批評，蔡政府為了美國爸爸開放瘦肉精，現在母親節快到了，蔡政府是不是要為日本的媽媽送禮？克凡派、氟尼胺是會讓人體致癌的農藥，在台灣是禁用農藥，蔡政府為了要討好所謂盟友、盟邦，難道要犧牲國人的健康來交換？

徐志榮指出，苗栗大湖、公館、獅潭、泰安等鄉鎮草莓農，相當嚴守農藥使用規定，對於農藥殘留非常謹慎，深怕一粒老鼠屎壞了一鍋粥。大湖等鄉鎮農會戰戰兢兢，包括農改場不定期抽查草莓，才能夠讓國人吃得安心。今天蔡政府為了討好日本，居然連我國禁用在草莓上的克凡派、氟尼胺農藥，竟准予日本進口。

苗栗縣大湖區農會總幹事徐欽志說，實在不解，為何蔡政府居然可以放寬日本含有克凡派、氟尼胺農藥進口？萬一國人食用日本草莓出現問題，相信連國產草莓都會變成國人不敢食用，到時候草莓滯銷，農民還有活路嗎？還是農委會再給錢補助嗎？