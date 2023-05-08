台南水情吃緊，南市府經發局祭出節水獎金，鼓勵市民節水抗旱，報名期間從今年7月1日至8月31日，只要是一般住戶、地址在台南市轄內，憑本期水費通知單所載的用水度數低於去年同期水度數，上網填表參加活動，節省度數最多的前600名，頒贈1000元至5000元不等的禮券獎勵。

這2天降雨為台南地區的水庫進帳不少，對舒緩水情有幫助，不過缺水危機仍未解除。（張毓翎攝）

台南市水情燈號今年自3月1日起轉為成橙燈，農業用水停灌休耕，工業區用水採總量管制，即使這2天的降雨為水庫進帳不少，對舒緩水情有幫助，不過缺水危機仍未解除，市府經發局祭出獎金鼓勵市民節水。

經發局長林榮川說，節水是持續性的工作，希望經由節水競賽及獎勵機制，提升家庭用戶的節約用水意識，以達降低不必要浪費。

經發局說，報名期間從今年7月1日至8月31日，若是每2個月繳納一次水費者，憑7或8月份水費通知單；每月繳納水費者，憑6、7月或7、8月水費通知單；只要本期帳單上所載用水度數較去年同期用水度數節省者，可到相關網址填寫表單報名資訊參加活動，填寫完相關活動與用水資訊後，並上傳水費通知單圖片，提交回應表單即報名成功。

其中第1名可獲價值5000元禮券、第2名可獲價值3000元禮券、第3名獲2000元禮券，而自第4名起至第600名，每名則可獲得價值1000元禮券，活動辦法屆時請詳見市府經發局網站並以實際公告內容為主。