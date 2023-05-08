客家小炒全國爭霸賽6月11日將在苗栗特色館舉辦中區初賽。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為振興客庄產業，推廣客家美食文化，客委會辦理「2023客家小炒全國爭霸賽」，縣府承辦6月11日在苗栗特色館舉辦的中區初賽，8日舉辦宣傳記者會，說明報名事項，縣長鍾東錦廣邀中彰投苗4縣市客庄餐廳店家報名，展現在地客家好味道。

記者會在縣府第1辦公大樓大廳舉辦，在僑育國小精彩演出揭開序幕，客委會主任秘書廖育珮、中彰投縣市代表等共襄盛舉，現場並展示多道創意客家小炒，增添現場熱鬧氣氛。

縣長鍾東錦表示，｢四炆四炒」是大家熟知的客家菜，很高興與客委會共同辦理客家小炒中區初賽，讓民眾了解客家飲食文化精髓及在地料理結合的美味，同時透過活動提升店家知名度，達到振興客庄餐廳業者及提升客庄經濟，更歡迎大家來苗栗品嘗道地客家美食，體驗好山好水好人情。

文化觀光局長林彥甫說，6月11日在公館鄉苗栗特色館辦理比賽，5月9日起至5月21日止開放報名，歡迎中彰投苗四縣市客家文化重點發展區或客家聚落，且具稅籍的合法營業餐廳(有販售客家小炒菜式者)踴躍報名，以30隊為原則，為擴大參與，其中5隊可非屬客庄或客家聚落，比賽將選出冠軍、亞軍、季軍、佳作及人氣獎等6個獎項，總獎金高達11萬5仟元，初賽冠軍代表參加全國爭霸賽總決賽。

林彥甫說符合資格之店家可採「網路報名」、「掛號郵寄」、「親送」擇一方式報名，相關報名簡章請至苗栗縣政府文化觀光局網站查詢，或洽詢文化觀光局037-352961轉317、執行單位-台灣客家美食交流協會049-2237573。