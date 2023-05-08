美國德州達拉斯（Dallas）郊區艾倫（Allen）有關當局表示，一名持槍歹徒6日在當地一間暢貨中心大開殺戒。包括槍手在內共7人當場死亡，9名傷者送醫後2人不治。

「華盛頓郵報」指出，槍手帶著多件武器，後來警方在案發現場附近他的車上還找到5把槍。

「華爾街日報」報導，官員確認槍手身份為33歲的達拉斯居民賈西亞（Mauricio Garcia）。一名執法官人員指出，槍手使用一支AR-15式步槍犯案後遭警方擊斃，警方後來在案發現場發現100多個擊發後的彈殼。

一名官員表示，執法人員調查賈西亞的社群媒體帳號，有跡象顯示他關注白人至上主義。賈西亞被擊斃時，衣服補丁上有白人至上主義縮寫的字樣。

執法人員表示賈西亞在犯案前曾下榻一所旅館，調查人員在這裏也發現不少軍火，賈西亞犯案時身著防彈衣。一名官員表示，當局正在調查賈西亞是否當過安保人員。在德州的公開記錄顯示，有同名且住址同為達拉斯的男子，2020年相關執照期滿前曾任安保人員。

美國總統拜登在一份聲明中表示，這起暴力事件讓人震驚卻又太令人熟悉。

拜登說：「我再次呼籲國會把禁止攻擊性武器和大容量彈匣的法案送來給我。實施對持槍者的普遍背景調查、要求安全存放槍支、終止槍支製造商的豁免。我會馬上簽字。」

相關當局表示，約一週前的4月28日，德州克里夫蘭（Cleveland）才發生1名男子槍殺包括1名兒童在內鄰居5人的案件。據傳當時鄰居只是要他別晚上在戶外開槍，男子竟持AR-15步槍槍擊鄰居。

「紐約時報」指出，自今年1月21日加州蒙特瑞公園發生槍擊造成11人死亡以來，這是第二起死傷如此慘重的槍擊案。

根據非營利研究組織「槍枝暴力檔案」（Gun Violence Archive）數據，美國2023年迄今已發生199起「大規模槍擊事件」。這個組織將大規模槍擊案定義為排除槍手外，造成4人以上傷亡的槍擊案。（實習編譯：簡穎雅/核稿：陳亦偉）1120508