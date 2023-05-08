民進黨主席賴清德稱民進黨的價值是「愛、和平、非暴力」，對此，國民黨發言人林家興今抨擊，準備讓人民上戰場、讓警察上戰場、讓青年上戰場的不正是民進黨政府嗎？民進黨早就淪為「恨、求戰、很暴力」， 蔡賴體制的錯誤路線成「麻煩製造者2.0」。

林家興說，民進黨對內煽動台灣對陸無理「仇恨」、把交流對話促進和平者說成是綏靖、投降，處處升高衝突對立「求戰」、為台灣全民皆兵鋪路「很暴力」，這不正是「蔡賴體制」錯誤路線造就的苦果？民進黨若不放棄錯誤的「台獨」主張，堅持要做「麻煩製造者2.0」，「恨、求戰、很暴力」的陰影將在台灣的上空縈繞不去，更嚴重危害區域和平。

林家興質疑，過去7年來，民進黨持續阻礙兩岸和平理性交流，疫情期間，民進黨為了護航高端，寧可不買足夠的BNT，讓台灣陷入疫苗不夠的風險中，視人命如草芥，民進黨對人民哪有愛？

林家興指出，民進黨把追求和平說成卑躬屈膝，為了政治與選舉利益寧願製造衝突，堅持不放棄「台獨黨綱」恐讓區域緊張風險升溫，民進黨哪裡支持和平？過去試圖修《全動法》讓孩子上戰場，現在以「平戰轉換」的名義疑似要讓警察變成「第二陸軍」，還要官警上街頭召募青年加入義警民防，是否有先充分向民眾說明釋疑？民進黨哪裡支持非暴力？

林家興抨擊，國防部長邱國正在立法院答詢時，就表示兩岸嚴峻情勢2年前若是B級，現在已經升到「B＋」，可見連民進黨都認為自己執政下兩岸緊張情勢持續上升，再加上從《全動法》修法、意圖讓警察接受軍事訓練、再到發函油水電等關鍵基礎設施單位，擬定特種防護團實施計畫等，積極備戰卻又不放棄挑釁，不是自證在行動上渲染戰爭恐懼的正是民進黨政府自己？

林家興賴清德主席不要再創造新名詞或抄襲國民黨論述，應公開宣示放棄「務實台獨」、「台獨黨綱」等錯誤路線，別再當「麻煩製造者」製造對立與衝突，才真正有助於台灣及區域的「愛與和平」。