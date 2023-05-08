台中市逢甲商圈、一中商圈及南投縣草屯商圈共3家麥當勞將在本月底熄燈，台中人哀嚎「青春回憶沒了」！不過南投縣草屯人卻很開心，麥當勞草屯中正店熄燈搬遷至中興路，不僅店面更大，還增設得來速及停車場，開心說：「有了得來速，買麥當勞不用再提心吊膽，擔心被開單了！」

麥當勞日前發聲明，基於商業考量，台中逢甲麥當勞1992年營業迄今31年，將於29日晚上8時結束營業；一中商圈、店齡32年麥當勞台中尊賢店及店齡25年麥當勞草屯中正店，也將於5月底結束營業後搬遷，待新餐廳準備就緒後再對外公布。

台中逢甲麥當勞、一中商圈麥當勞陪伴許多學生長大，熄燈消息傳出，讓台中人哀嚎：「青春回憶沒了。」

麥當勞草屯中正店熄燈，草屯人卻老神在在。草屯居民說，1年前得知外環道中興路將新設一家有「得來速」的麥當勞，沒想到卻是草屯中正店遷移新址。草屯中正店位於草屯鬧區，店面不大、沒有得來速及停車場，不少人停車買餐點吃罰單，因此這次遷移新址地方樂觀其成。