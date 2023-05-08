雲林縣台西鄉魚塭常因降雨潰堤、文蛤長期收成差，但因魚塭所在地屬丁種工業用地，無法爭取中央漁政單位相關經費，雲林縣長張麗善8日前往勘災，表示目前台西地區已規畫「台西產業園區」，希望透過漁電共生等方式，盡速釐清魚塭定位，爭取中央部會補助漁業相關經費，改善整體養殖環境。

台西鄉海口村1處魚塭7日降雨後潰堤約10公尺，排水流入近10公頃魚塭，造成虱目魚、蝦子大量流失，文蛤生長也受到影響，漁民損失慘重，張麗善8日率縣水利處長許宏博，邀集台西鄉長李文來、縣議員吳蕙蘭等人會勘，了解堤防搶修情況並研擬未來因應措施。

張麗善表示，此區魚塭目前規畫為「台西產業園區」，本身編定為丁種工業用地，所以「從原來之使用」漁民，即早年即在此從事養殖漁業的漁民，並沒有辦法接受中央補助，現在產業園區有4種規畫，包括漁電共生、電漁共生、從原來之使用、丁種用地，可藉此機會向中央爭取漁業經費。

張麗善說，台西地區「從原來之使用」的魚塭若需要相關建設，長期都是依賴地方政府，或是有災害時透過中央公共工程委員會進行搶修，希望中央部會可以讓其定位更明確，不要因「妾身不明」，而無法獲得中央補助進行整體性的漁業建設。

另外，有漁民反映文蛤收成僅2成，連人工費用都不夠，張麗善指出，面對極端氣候，養殖環境的挑戰會愈來愈嚴峻，除向中央爭取天災救助，也盼中央妥善規畫養殖專區，輔導漁民改善養殖技術，讓漁民生計更有保障。