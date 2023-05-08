從監視器畫面可以看到，蔡姓清潔人員還跌倒在地，但男子不罷休，對著倒在地上的蔡姓清潔人員狂毆，行經相當誇張。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

被打的蔡姓清潔人員包括頭部、眼睛、脖子等多處差挫傷，目前警方已鎖定犯嫌，將逮捕張男到案。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

雨彈來襲狂炸彰化，各地清潔隊員忙著善後清潔，今天早上8 點左右彰化市一名蔡姓清潔人員，在陽明公園規勸張姓民眾不要亂丟垃圾，不料慘遭對方痛毆，包括頭部、眼睛、脖子等多處擦挫傷，目前警方已鎖定犯嫌，將逮捕嫌疑人張男到案。

從監視器畫面可以看到，蔡姓清潔人員在公園掃地，一名男子衝上前直接對著清潔隊員拳打腳踢。據了解，該名蔡姓清潔人員是彰化市公所公用事業課安心上路人員，屬於公所約聘人員，彰化市公所了解以後，已經協助該名清潔人員送醫，並協助後續相關事宜，公所也將提出告訴

彰化市長林世賢表示，公所強烈譴責暴力，所有清潔隊員、公務人員都是為民服務，無端遭受這樣的襲擊他感到不捨與遺憾，呼籲警方強力查辦，下午將前往探視受傷的蔡姓清潔隊員。

警方表示，經調閱相關監視器畫面，目前已經鎖定涉案的42歲張姓男子，循線到張男住家逮人，不過張男尚未返家，將持續尋人，儘速將張男逮捕歸案，以釐清事發經過。