網路上什麼東西都有賣，但賣運屍袋還是讓人毛骨悚然，一名男網友近日在蝦皮賣場看到有人在賣運屍袋，可怕的是高達694人下單，讓震驚不已。對此，有買過的網友跳出來說，其實運屍袋很好用，除了裝屍體，還能裝大型物品、當登山露宿袋，還能防水，不用大驚小怪。

原PO昨天在Dcard發文，驚訝蝦皮竟然在賣「運屍袋」，且售出694個，算是暢銷商品，非常驚嚇怎麼這麼多人買。根據賣場介紹，商品名稱為裝屍袋或遺體袋，棺材內用品，無毒可燒，無臭、PEVA環保材質，分為「無把手」及「四把手」兩種型號，分別賣200元及250元，可一次買一箱20個，且評價幾乎是5顆星好評，同時該賣場也有賣神主牌、紙紮娃娃等殯葬用品。

文PO出後，不少網友表示，其實運屍袋不一定只能拿來裝屍體，「物品的屬性是人來定義的，它可能只是個超大塑膠袋」、「想裝啥就裝啥」、「拿來裝一些大的東西其實也不錯」、「幹嘛在意這個，古時候裝屍體不是草蓆就是麻布袋，只是個名稱罷了」、「都是五星好評，因為用過的人都不會客訴」。

還有買過的網友分享心得，「其實這是很好的登山露宿袋，能防水，只要拉拉鍊的時候不要整個拉起來，因為只能從外面開」、「有買過，拿來運等身人偶，還有運過急救練習用安妮」、「這可以葬寵物唷，之前有買過」、「殯葬業者會買啊⋯大驚小怪」。