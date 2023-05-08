郭雪芙、范少勳在《因為你如此耀眼》談姊弟戀。（時創影業提供）

郭雪芙劇中熱愛甜點。（時創影業提供）

范少勳劇中是集團接班人。（時創影業提供）

郭雪芙、范少勳主演的「W劇場」首部曲《因為你如此耀眼》，8日釋出充滿浪漫甜寵氛圍的定檔海報及預告；首次與郭雪芙合作還上演姊弟戀，范少勳表示，「雪芙真的很照顧人，一開始對戲時會有點害羞不好意思，她會分享應該要怎麼做比較帥氣，我們還一起看韓劇，對演出真的幫助很大」。至於怎麼培養姊弟戀氛圍？范少勳笑說：「拍攝期間現場放飯，雪芙還會幫我加菜，姊弟戀的感覺應該就是從日常做起了！」

「W劇場」由時創影業製作，時創影業、東森電視出品，TVBS、合影視聯合出品，以致敬90年代的台劇經典花系列入題，提供一系列以女性議題為內核的強情節、高質感、正能量作品，期待帶給觀眾甜、爽、樂的收視感受。首部曲《因為你如此耀眼》定於6月11日起每週日晚間8點東森戲劇40頻道、晚間10點TVBS 42頻道播出。

預告中可見郭雪芙飾演的「周昕星」因父親欠債、遭毀婚跌至人生谷底，藉由對甜點的熱愛重新找到人生方向，范少勳飾演中二調皮的「夏天宇」抗拒接班集團事業，因緣際會進入甜點店與郭雪芙共事，兩人從不打不相識到攜手完成甜點大賽，劇中郭雪芙直球對決問范少勳「你是不是喜歡我？」，瞬間點燃曖昧氛圍！

郭雪芙在劇中失婚、被未婚夫媽媽葛蕾打巴掌，「我飾演的周昕星太可憐了，原以為她遭遇的鳥事已經到了谷底，沒想到總有更衰的事讓她跌到深淵，但她總能用堅強的意志重新站起來。」經歷過4個月的拍攝，郭雪芙從「周昕星」得到的反饋是「人生中遭遇到的困難我們都度過了，相信接下來等待我們的是甜美的果實。」

《因為你如此耀眼》由時創影業總經理賴聰筆擔任總製作人，方孝仁擔任製作人，導演洪伯豪率團隊、葉瀞嬬擔任編劇，集合大勢演員群郭雪芙、范少勳、鍾承翰、蔡黃汝、張玉嬿、卜學亮、柯淑勤、傅雷、葛蕾、謝其文、唐振剛、袁子芸、古昀昀、邱木翰、林孫煜豪、徐愷伶等人攜手演出，並邀請久未戲劇曝光的林煒、華劇男神王傳一特別演出。

劇情講述深夜的一通緊急電話驚醒了周昕星(郭雪芙飾)這20多年來如夢似幻的幸福人生。父親驟逝欠下的巨額債款，壓得她喘不過氣，就連未婚夫也想悔婚以免受到牽連！一夕之間跌落谷底的失婚少婦，沒有被逆境擊敗，反而堅定了她的意志，憑藉對烘焙的熱情與不服輸的性格，與食品集團繼承人夏天宇(范少勳飾演)結下了不解之緣。