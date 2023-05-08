亞洲藏壽司（2754）「藏壽司高雄時代大道店」將於5月9日正式開幕，為在台第51家連鎖門市，並為日本海外唯一「藏壽司全球旗艦店」。該店占地2,000坪、客席位數近300個，為藏壽司全球第一大店，亦亞洲藏壽司全台第一大店，也是高雄第6間門店，更是高雄唯一獨立街邊店，新店開幕除大幅提升品牌能見度，若加上等候或排隊顧客外溢效果，預估整個高雄區域各店預計將會有顯著的來客人數增長。

目前藏壽司集團在日本東京及大阪共開設了四家各具當地特色的「藏壽司全球旗艦店」，請到日本設計鬼才佐藤可士和監修高雄時代大道店為首家海外全球旗艦店。亞洲藏壽司董事長暨總經理西川健太郎8日表示，亞洲藏壽司在高雄開全球旗艦店，除旨在讓真正喜歡壽司的消費者能體驗最道地的日本壽司文化，更希望可以帶動觀光，成為高雄的新興地標。

亞洲藏壽司為日本藏壽司集團在台子公司，藏壽司目前在日本有530家門市，美國46家、台灣50家門市。日本藏壽司集團目標2030年海外門市可達400家規模。

2014年成立的亞洲藏壽司入台迄今邁入第10年，每年以5至10間速度展店，高雄大道店為全台第51店，亦為亞洲藏壽司2023年在台開出的第三間店，若照公司規畫，年底前最少53家、最多57家。

亞洲藏壽司2022年度營收38.47億元，年增52.26％，營業利益3.22億元，年增886.36％，稅後歸屬母公司業主淨利2.41億元，年增978.63％，每股稅後純益5.21元，皆創下歷史新高表現。

亞洲藏壽司今年3月底全台店數已達50家，較去年同期淨增5家，受惠展店效益，2023年3月單月營收3.49億元，與去年同期3.12億相較成長11.74％元，累積第一季月營收11.86億元，較去年同期9.15億元成長29.64％，單月與單季營收雙創歷史新高。

擺脫疫情干擾後，亞洲藏壽司除將在台拓點展店，今年並將在上海開出隨店數成長，法人樂觀預估，亞洲藏壽司2023年全年營收可望突破40億元。