滿佈X光的白點竟是寄生蟲的遺體！根據港媒報導，一名巴西醫生在上月（4月）上傳一張照片到網上稱，患者咳嗽2個月後，經查發現是患囊蟲病（Cysticercosis，台灣稱為「豬囊尾蚴病」），即寄生蟲入侵人體後死去後鈣化留下的囊腫。醫師表示，若寄生蟲入侵患者腦部，嚴重可危及性命。

根據《香港01》報導，一名巴西醫生德索薩（Vitor Borin de Souza）在4月上傳至Twitter稱，他在聖保羅博圖卡圖醫院（Hospital das Clínicas de Botucatu）工作，上月中有患者稱已咳嗽2個月，最後診斷為囊蟲病，是由豬肉絛蟲幼體引發的組織感染。

德索薩指，X光片中的白點是絛蟲幼蟲鈣化殘駭引起的囊腫，該病人還須經過MRI掃瞄，以確認腦部是否有囊腫，若腦部有囊腫，可能會引發頭痛、癲癇、失明，也可能導致頭暈、腦積水等問題，未及時治療隨時可能喪命。

根據台灣感染管制學會，豬囊尾蚴病(Cysticercosis)是豬肉絛蟲的幼蟲寄生於人體引起的疾病。較常發生於較貧困或發展中的國家，例如拉丁美洲、印度、東南亞等，是上述地區常見的感染疾病，即使在公共衛生良好的美國，從 2003年到2012年期間，約18,500 人因中樞神經性豬囊尾蚴病而住院。

絛蟲若進入動物的肌肉組織，會發展為幼蟲，可在動物體內存活數年。當人食用未煮熟的豬肉時，其幼蟲會寄生於人類的腦、皮下肌肉組織、脊髓等，或發展為成蟲寄生在人的腸道，並藉由人類糞便將蟲卵污染環境。