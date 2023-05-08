李姓男子利用臉書徵求外拍模特兒，去年5月20日上午在捷運站與女模約見面，假借在屋內拍攝性感照片，卻在更衣室架設手機，企圖竊錄模特兒更衣畫面，遭女模當場發現，士林地檢署偵結，依妨害秘密罪提起公訴。

李男去年5月間在臉書上自稱是「業餘拍攝愛好者」，張貼徵求外拍模特兒的訊息，5月15日被害女子答應以每小時2500元，穿著性感衣服供他拍照，兩人約在捷運西湖站會面，並一同前往李男位在內湖區頂樓加蓋的出租套房。

李男早在出門前，將自己的iPhone 13 PRO手機，開啟錄影功能放置更衣室內，想要趁著模特兒更換攝影服裝時，錄下更衣畫面，之後又可以拍攝性感照片，不料，女模特兒發現異狀，翻開上方的掩飾物品，驚見手機正在錄影。

檢察官根據模特兒現場繪製的位置圖，以及臉書上的對話紀錄，訊問李男後，他坦承偷拍，儘管沒有扣得手機內的竊錄影像，仍依妨害秘密罪起訴，並建請法院沒收為扣案的手機以及竊錄影像檔案。