從2018年美中貿易戰開始，兩大強國的關係遲遲無法好轉，美國政府對大陸企業的監管力道也隨之增加，迫使一些從大陸發跡的集團或企業盡量淡化大陸色彩，專家分析背後原因。

CNN報導，全球最大的虛擬貨幣交易所幣安（Binance）2017年成立於上海，但隨即受到當局監管虛擬貨幣產業所影響，轉往海外發展，並逐漸降低與大陸的連結，除了幣安外，大陸電商平台拼多多及旗下Temu已經將總部遷至愛爾蘭，快時尚品牌Shein則將總部遷至新加坡。

報導提到，美國政府對大陸企業展開更嚴格審查之際，許多來自大陸的跨國企業正淡化色彩，智庫戰略與國際研究中心（CSIS）大陸商業與經濟部門高級顧問Scott Kennedy表示，「被視為一家大陸企業，不利於展開全球業務，且有可能帶來更多風險。」

Scott Kennedy補充說道，「可能會影響你的企業形象，影響世界各地的監管機構對待你的方式，以及獲得信貸、市場及合作夥伴的機會，甚至在某些狀況下，還會影響取得土地或原材料的機會。」

研究機構China Market Research高級分析師Ben Cavender可以理解大陸企業的策略，「美國政府幾乎自動認為這些企業有風險，會被懷疑將客戶資料共享給大陸當局，甚至以邪惡的身分行事。」

諮詢機構Lotis Blue Consulting執行長Garrett Sheridan則說，「這種舉動讓企業更能駕馭緊張局勢，甚至與美國客戶或監管機構打好關係，在這種背景下，如果你的目標是謀取最大利益，實現全球化策略，而不是以大陸為中心，是一個明智的決定。」