全國電子母親節送好禮，天天最高抽最高1000元折價序號。（全國電子提供 ）

全國電子推出冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機30天滿意試用體驗。（全國電子提供 ）

在全國電子購買空調、冰箱完成安裝送6000購物金，再享政府節能補助最高5000元。（全國電子提供 ）

全國電子結合象印及LG的聯合品牌月活動，端出4大優惠好禮。（全國電子提供 ）

再過幾天就是母親節了，全國電子集合各家品牌推出母親節精選商品和促銷活動，全館家電9折，滿額加1元多一件，健康美容商品最低更是下殺5折。

全國電子即日起，全館家電9折、還享滿額加1元多1件活動，單筆滿額分5個級距加1元各有5種產品可帶回，例如：滿額1.5萬元加1元就送限量版LUMINARC鑽石凝彩一壺4杯，滿額10萬元以上加1元就多一件奇美3D厚釜10人份電子鍋；另外購買冰箱、洗衣機、電子衣櫥、電動曬衣機還享30天免費體驗，不滿意可全額退費，再享馨動好禮多重送，5／14前消費家電單筆發票金額滿6000元，上網登錄發票參加週週抽最高6萬元免單，還有機會抽阿里山英迪格酒店雙人房。

說到3C及家電產品，全國電子建議還是到實體門市進行選購，不但可以實際操作、觀察產品，了解產品的材質、品質等細節，還可以得到專業的諮詢，讓消費者可以更加確定自己所需要的產品，也可以得到更好的售後服務；根據2022年的《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統中，全國電子在3C家電通路的好感度中位居第一。

如果想選購空調和冰箱，全國電子讓普發金放大省更多，6／14前購買冰箱、空調安裝完成，全國電子再加碼送6000購物金，還能再申請政府貨物稅減徵，最高退2000元，以及住宅家電汰舊換新節能補助每台3000元；購買空調、冰箱、洗衣機還享免基本運費及免費標準安裝；空調享8年延長保固，冰箱、洗衣機享5年延長保固。

全國電子結合象印及LG的聯合品牌月活動，即日起至5／31日，祭出4大優惠好禮，一是登錄發票即有機會抽中市價7萬2600元的輝葉追夢椅(1名)，二是購買象印全系列商品、LG清淨／除濕機／廚電系列商品，單筆消費滿1萬元即送5％回饋金，三是單品消費滿1萬元即送市價3999元的COOL SODASTREAM氣泡機1台，四是象印10人份壓力IH電子鍋和LG PuriCareWiFi360空氣清淨機推出限量50台的驚爆價。其他如：電子鍋、熱水瓶、空氣清淨機、烘乾機、除濕機及微波爐和電烤箱等，都有優惠特價。