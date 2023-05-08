宋晉賢於今(8)日控訴前妻小甜甜（張可昀）虐狗遭她駁斥，控宋晉賢靠說謊炒作想藉此出名，並曬出狗活蹦亂跳影片試圖打臉，宋晉賢稍早二度曬出對話紀錄與就醫收據，怒嗆：「原來虐狗，一個星期過後狗康復了，就代表狗沒被虐待過了，神邏輯。」以及質疑小甜甜「妳到底是怎麼用的，為什麼這麼嚴重。」

宋晉賢今天針對控訴小甜甜虐狗一事再度發聲，從曝光中的對話紀錄中可見，小甜甜在1日晚間11點41分詢問：「請問你明天可以幫個忙嗎」，過了3分鐘再說：「你如果不讀不回，牠可能會有嚴重的生命危險，不知道你是否可以救救牠」而宋晉賢則是一直到2日深夜1點14分才回應：「怎麼了」，過了1個小時又再詢問「幫什麼忙」。

小甜甜大約10分鐘後才回應，描述狗狗情況，表示：「牠身上前面喉嚨到肚子的一半整個裂開快看到骨頭，非常大一片，流非常多的血」、「傷口面積很大很深」、「我現在幫牠噴酒精然後先用尿布墊把牠遮起來用膠布捆，跟著毛一起繞著黏，但因為傷口範圍太大，我前面用小朋友的圍巾固定」。

宋晉賢感到不解的是，狗狗傷勢已經這麼嚴重，送動物急診是最快速也最安全的選擇，但小甜甜卻是自己處理。因此，他才會控訴對方虐狗，看見小甜甜駁斥的回應後，進而憤怒表示：「即使獸醫醫治好傷口恢復了，傷害狗、放任傷口惡化，不第一時間就醫，而是放任了一晚後由我本人送醫，就是事實！為何一再避重就輕，一再的轉移焦點模糊焦點？說謊的壞習慣從N年前就根深蒂固了，為了圓謊你真的什麼都說的出口…好恐怖。」另外，宋晉賢強調自己只負責幫忙送去就醫，醫藥費和後續處理都必須由小甜甜自行負責，看到狗狗的傷勢後也下了很大一跳：「妳到底是怎麼用的，為什麼這麼嚴重。」

此外，他也補充說明，「第一時間我是去[太僕]離前妻家最近，也是24小時的動物醫院，但由於要等太久，櫃台護理師推薦我去[台欣]，還很好心的幫我聯絡，接著到了［台欣］，獸醫幫狗狗抽血做各項檢查，看是否適合麻醉動手術，在等報告出來時，狗主人也就是小甜甜張可昀，要求我帶到［嘉慶］動手術，所以最後手術是在［嘉慶］完成。」