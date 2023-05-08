愛比科技總經理李信宜表示：「在有效率的視訊溝通中，清晰的影像與音質同等重要。為打造完善的沉浸式混合溝通體驗，IPEVO 持續研發創新，除已推出多款多功能視訊攝影機外，此次推出全球首創、內建AI雙向降噪技術的麥克風揚聲器，更是我們在AI演算收音領域上的一大進展，盼在視訊溝通漸成主流的時代中，讓專業工作者無須擔憂聲音傳遞，得以專注與訊息與內容，時刻享有最高品質的溝通。」

IPEVO全新推出的VOCAL智能藍牙麥克風揚聲器，是全球首款引進 AI雙向降噪技術的麥克風揚聲器。以波束成形技術（Beamforming）為基礎，加上由AI與機器學習技術所分析的超過五億筆人聲資料，VOCAL得以精準辨識並處理人聲。當使用者說話時，VOCAL的麥克風能過濾環境噪音並強化人聲，達到收音降噪效果。此外，在接收對方的聲音時，即便對方處於吵雜的環境中，VOCAL喇叭也能進行播音降噪，透過主動去除雜音、釋放乾淨人聲、播放出最原始的聲音狀態，不再會因施工工程聲、寵物叫聲或是物品掉落等環境中不可控的因素，影響視訊會議的順暢進行，堪稱最佳會議助手。

IPEVO VOCAL內建雙場景收音模式，包含「指向性收音」與「全向性收音」兩種模式。「指向性收音」收音範圍涵蓋左右120°，當使用者獨自進行會議時，VOCAL能夠專注於收錄其個人聲音並完整傳送；「全向性收音」模式則有360°、最遠5公尺的收音範圍，適用多人會議，與會者能夠免去在會議中傳遞喇叭的困擾，坐在原位、一次數人發言都能完整捕捉。使用者只要在VOCAL上按按鈕，一指就能輕鬆切換最合適的收音模式，不讓雜音有機可趁、充分提高會議效率。

為提高使用者體驗，IPEVO VOCAL的設計有三大亮點：包含40小時超長電池續航力、人體工學外觀設計以及無段式音量調整。在電池容量上，VOCAL具備高效能、低功耗的特性，讓使用者減少不斷充電的次數。外觀設計上則採用符合人體工學的直立式麥克風外型，並內建無線藍牙裝置，讓使用者能夠輕鬆拿取並傳遞，無需配合設備不得不彎腰或改變姿勢來對談，讓視訊會議就像面對面開會一樣的自然流暢；無段式的旋鈕音量的設計，讓使用者可以一邊說話一邊找到最舒服的聆聽感受。此外，視訊會議解決方案選擇多元，使用者常需要在各個不同的軟體中切換，而VOCAL內建標準 USB╱UAC協定，能與各大軟體都能高度相容、快速連結。