凱達格蘭基金會「新台灣國策智庫」今天舉行《公職人員選罷法第26條》修法爭議研討會，與會學者專家認為，該修法條文違反憲法保障人民參政權，以及法律的罪刑法定、不溯既往和比例原則，呼籲行政院和民進黨將草案撤回，待考慮周延並凝聚社會共識後再提出。

前總統陳水扁之子、高雄市議員陳致中涉犯洗錢罪即將入獄，由於行政院之前提出《公職人員選舉罷免法部分條文修正草案》，其中第26條規定涉犯《洗錢防制法》等罪刑將終身不得參選，草案一旦通過，陳致中形同要退出政壇，陳水扁為此多次北上請願。

新台灣國策智庫今天舉行《公職人員選罷法第26條》修法爭議研討會，由台灣財經刑法研究學會理事長陳志龍主持，與會者包括張正修、朱武獻、吳景欽、涂予尹、陳俐甫、曾建元等學者專家，以及律師江榮祥、立委莊瑞雄，陳水扁也到場旁聽。

陳志龍指出，該條文約束人民的參政權，這涉及到行政法裭奪公權的問題，裭奪公權屬於刑法的從刑，但該修法讓行政法自立門戶，衍生出「四個違背」和「四不」，一是違背憲法原則，二是違背罪刑法定原則，三是違反權利分立，四是違背法治的軌道；「四不」則是「不自由、不民主、不法治、不人權」。

他說，參政是憲法保障的基本人權，若有例外雖然可以剝奪，但這是規定在刑法，為刑法的專屬管轄，即使是刑法，也要判處死刑或者是無期徒刑，才會有終生裭奪公權，他痛批提案修法的人，頭腦「康固力」，如果此法通過，那「大學法律系就要關門了！」

張正修也砲轟民進黨一直都自稱是民主政黨，非常尊重人權法治，怎麼會出現這種草案，「我真的是嚇了一跳」，此條文一旦通過，若有人要打憲法官司，民進黨政府一定會失敗。

他說，法律要剝奪人民參政權，一定要經過嚴格的審查基準，除非政府除了這個手段以外，沒有其他手段可以使用，才能用到這個手 段，但明明政府可用的手段很多，現在卻因為要選舉，為了表示清廉就這樣做，但「你清廉也要用腦筋啊」。

朱武獻認為，該草案非常粗糙不成熟，呼籲撤回重新整理，待重新思考周延後再提出。陳俐甫也表示，他不反對修法，但不是要這樣修，而是要有輕重之別，大家希望能限制幫派老大參政，但不是把年輕時曾經參加過黑道的人都要被限制。

涂予尹表示，即使是刑法裭奪公權，也是法官在判處主刑之外的附帶考慮，除了死刑、無期徒刑之外，都還有時間限制，最高只有10年，但這第26條卻是終身限制參政權，這是立法剝奪了司法的權力。

與會者呼籲行政院趕快踩緊急剎車，先跟黨團和內政委員會召委溝通，先撤回案子待考慮 周延再提出，將人民終生汙點化是不對的，不能讓法律體系被破壞，讓選罷法恣意濫權。