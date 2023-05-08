蘋概股股價默默反彈，已改寫9個月來新高，但近來台股電子股飽受消化庫存雜音之苦，股價不但沒有表現，反而向下築底，蘋果第二季財報優於市場預期，終於讓台廠蘋概股股價一吐悶氣。
包括茂林-KY、建準、欣興、佳必琪及毅嘉等盤中多維持上漲5％～6％以上，另嘉聯益、雙鴻、晟銘電、兆利、天鈺、台郡、康舒、百合、臻鼎-KY、神腦及精測等，股價都大漲2％～4％以上。
蘋果第二季（至3月底）財報優於市場預期，激勵上周五股價上漲4.84％，收173.37美元，創去年8月9日來新高，蘋果股價大漲創高，激勵股價被壓抑已久的台廠蘋果供應鏈，今（8）日股價聯袂大漲，至午盤時，約有5檔個股股價維持半根以上漲幅。
蘋概股股價默默反彈，已改寫9個月來新高，但近來台股電子股飽受消化庫存雜音之苦，股價不但沒有表現，反而向下築底，蘋果第二季財報優於市場預期，終於讓台廠蘋概股股價一吐悶氣。
包括茂林-KY、建準、欣興、佳必琪及毅嘉等盤中多維持上漲5％～6％以上，另嘉聯益、雙鴻、晟銘電、兆利、天鈺、台郡、康舒、百合、臻鼎-KY、神腦及精測等，股價都大漲2％～4％以上。
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