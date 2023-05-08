宜蘭縣政府交通處長王明輝回應，最快可７月上路。

交通部推「中央促進公共運輸使用方案」，民進黨籍宜蘭縣立委陳歐珀日前針對通勤月票補助案質詢交通部時，公路總局卻回應，至今未收到宜蘭縣政府所送計畫。民進黨宜蘭縣議會黨團今（8日）批縣府做事怠慢、罔顧通勤族權益，不要再欺騙縣民；縣府交通處說，預計5月中前提出申請，最快可在7月上路。

民進黨團今召開記者會，抨擊縣府不要一騙再騙！請給縣民一個交代，提出具體方案並確實提報予交通部。黨團總召陳俊宇表示，高雄市區399通勤月票於4月27日搶先上路，跨城際的北北基桃1200元月票，預計7月實施，各地通勤族將享有交通福利。

縣議員謝燦輝指出，宜蘭縣估計每日有5000多人往返雙北，每月交通支出將近6000元，若有月票補助，對通勤族是一大福音，但縣府至今仍未送計畫，讓通勤族失望不已，難道要等到中央補助款用完，再來怪罪中央沒有幫忙嗎？

縣議員呂惠卿表示，縣府提出城際型1800元、都內型1250元兩項方案，相較其他縣市，宜蘭的方案對通勤族所需負擔費用還是龐大，請縣府調高配合款比例，朝降低交通月票，城際型1500元、都內型800元來努力。

縣議員謝正信說，好的政策，就應該積極爭取、推動！宜蘭是觀光大縣，不論平假日交通都相當繁忙，如今交通部透過專案補助，鼓勵大家搭乘公共運輸，期盼改善塞車窘境、降低空氣污染，更提升道路安全；請縣府盡快提出交通補助方案，為廣大通勤族謀取福利。

交通處回應，依中央公告的補助計畫，以民眾日常交通支出的3到5折做規畫；就國道客運而言，目前統計每天到台北通勤約有7000人，月支出如以6000元計算，則用1800元方案規畫，可幫民眾省下4200元的月支出。如估算2200位縣民是搭市區公車跟火車做通勤，月支出大概2500元，就可推5折的1250元月票方案。

交通處進一步說明，在中央公告此計畫後，縣府在3日即找相關業者，就經費面、發行面和技術面做討論，預計在5月中旬前提出申請，全案最快可在7月上路；而都內型原中央就公告3到5折，當初考慮台北通勤每個月支出較高，遂城際型就用較優惠3折來估算，縣內就用5折，會再提出計畫前，檢討是否有更優惠方案。