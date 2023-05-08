女星王思佳日前在節目分享愛馬仕包，被眼尖網友發現她介紹的包包和正品有明顯差異，質疑是假貨，對此，王思佳已經把包包送去專業機構驗證。其實，名媛藝人都對愛馬仕包包趨之若鶩，歐陽妮妮也是收藏者之一，她過去就曾分享多款愛馬仕包，其中一款是她去年從巴黎抱回來的Mini Kelly包，她直呼這款包超難買，儘管包包小到連手機都裝不下，但歐陽妮妮仍興奮直呼：「每天聞它都覺得好廢哦，可是還是好喜歡哦。」

歐陽妮妮過去曾拍影片分享一整櫃的精品包包，每個都3萬起跳，最貴的包款保守約50萬元上下，歐陽妮妮提到，自己看到喜歡的包就會入手，不會每個月固定撥多少預算買包，否則容易購到不適合的；她也大方說，如果有朋友要商借都很樂意，「這些都是身外之物」。

歐陽妮妮從美國、巴黎等地買包，也會找代購，她進一步提到，愛馬仕有一個「配貨潛規則」，若想買包要先花更多錢買周邊，才有可能配到貨，歐陽妮妮就分享約花250萬配貨，像是買手環、手錶、帶鑽項鍊，甚至還有馬的飼料桶，才終於購入Mini Kelly奶油白包。

歐陽妮妮豪曬一整櫃的精品包。（圖／Nini Ou-yang 歐陽妮妮 Youtube）

同時，歐陽妮妮收藏許多愛馬仕灰色系色號，如大象灰、風衣灰、餅乾色、雀木色、泰奶色、栗子色等色號，各種款式她都有，而歐陽妮妮最近愛用包是去年從巴黎抱回來的Mini Kelly栗子色包包，她開心表示，不管去哪裡都很常背著它，「超可愛的，迷你尺寸雖然很廢，連大台手機都放不下，每天聞它都覺得好廢哦，可是還是好喜歡哦。」