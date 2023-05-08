為強化推動基隆的小吃及觀光，基隆市政府將於今年舉辦滷肉飯大胃王比賽，吸引各地的美食饕客來基隆探訪，並推廣在地店家美食。基隆市長謝國樑表示，屆時他也將會報名參加。

基隆市府發言人余治明表示，正值基隆市議會定期會開議，市府將自8日起，召開一系列記者會，向市民報告亮點政見，首場記者會針對即將舉辦的「滷肉飯大胃王比賽」。

余治明表示，為提升基隆市城市競爭力，基隆市政府將於下半年推出一系列的亮點政見。他指出，滷肉飯過往從未做為基隆市推廣美食的主題，希望以貼近市民生活的道地美味，成為基隆市的亮點及招牌、名片，將旅遊推向在地化、國際化。透過庶民美食結合競賽行銷，吸引美食饕客前來基隆探訪。

這場比賽預計將於今年11月舉行，目前規畫採取線上報名，並包括個人賽及團體賽，也將邀請網紅名人參加，以增加基隆美食的知名度，帶動基隆旅遊熱潮。

基隆市副市長邱佩琳表示，滷肉飯是國民美食，各地都有各地的特色，基隆也有自己的風味。希望透過這次的比賽，讓更多的民眾加入，觀銷處也將投入一系列行銷活動，讓全台灣民眾知道，基隆除了有美味的滷肉飯外，也推廣基隆的美食文化。

基隆市觀光暨城市行銷處長郭霽表示，謝國樑在8日上午的施政報告中也提到，他也想報名參加這項比賽。她表示，觀銷處將透過多元行銷宣傳，增加活動的討論度及話題性，也提高現場觀賽誘因，也讓基隆在地店家的知名度及曝光度同步提升，帶動民眾探索美食的風潮，提升觀光效益，打造基隆城市美食文化特色。