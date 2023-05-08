第45屆金穗獎頒獎典禮13日登場，首度迎來姊妹檔主持人王渝屏、王渝萱，8日也正式公布頒獎嘉賓，除了評審團主席王小棣導演和3位「金穗導師」金馬影后謝盈萱、導演沈可尚、監製李耀華，兩位金馬獎最佳男配角得主陳竹昇與朱軒洋也將出席頒獎。

第45屆金穗獎頒獎典禮由王渝屏（上）跟王渝萱姊妹檔擔任主持人。（金馬提供）

其他頒獎嘉賓還包括金鐘獎最佳男主角莊凱勛、金鐘獎最佳女配角孫可芳、入圍金鐘男配角的林哲熹，前兩屆典禮主持人蔡嘉茵、百白也改以頒獎人身份重返金穗，眾星雲集一起支持新銳短片創作。

其中莊凱勛也在金穗期間擔任優良電影劇本講座的嘉賓，分享演員與劇本之間的專業關係，而去年以《黑的教育》拿下金馬獎的朱軒洋，與剛結束舞台劇演出的孫可芳、演藝作品不斷的林哲熹，忙碌之餘也出席力挺金穗新秀。還有前兩屆典禮主持人蔡嘉茵與百白，笑稱要驗收今年主持人的成果外，也發下豪語，要成為今年典禮上最風趣的頒獎組合。

金馬執委會今年再次承辦金穗獎，不僅線上影展與實體影展熱賣，持續推出的「產業放映間」，也吸引海內外超過百位業界申請，其中不乏知名監製及電影公司，積極關注新銳。在金穗影展期間舉辦的「優良電影劇本講座」，3場報名已額滿，仍可現場候補。