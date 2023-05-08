第12屆松山文創學園祭《畢業當衝RUSH》即日起至6月13日在松山文創園區2號倉庫登場，此次學園祭有超過45所校系及3000多名學參加，首周為藝術與時尚周，共聚集了5所大學美術相關院系同時展出畢業成果，可謂是在疫情之後的最大埸畢業成果展。

玄奘大學校長簡紹琦表示，玄奘大學藝創系展出的作品深受參觀者的肯定，甚至有10多件作品在開幕當天就被收藏。此次展覽的成功也體現了學校對於教學設備的投入以及老師們的用心教學，玄奘大學將繼續努力引領學生們實現自我的目標。

玄奘藝創系主任翁梁源指出，藝創系的發展目標是以藝術文創化為方向，為了達成這個目標，藝創系透過3個不同領域的課程安排，分別是平面繪畫、立體工藝及插畫設計，主要希望學生能透過這些課程找到自己所發展的方向。

玄奘大學藝創系學生莊舒茹的平面繪畫作品（玄奘大學提供／陳育賢新竹傳真））

此次展出的作品不但面向多元，而且都發揮了各自的個性及作品特色，更鼓勵同學能跨領域展現作品，除了教學之外，學系也負責幫助學生找到出路。

為了實現這個目標，藝創系與華圓設計行銷公司及新竹安捷國際酒店合作成立了玄大藝術文創商鋪，提供學生們平台，能夠展售他們優秀的作品，透過這樣的合作，藝創系希望能夠幫助學生展現自己的才華，並為他們提供更多的出路。