112年國中教育會考將20、21日辦理，闈場試務人員8日入闈。（陳淑娥攝）

112年國中教育會考將20、21日辦理，闈場試務人員8日入闈。（陳淑娥攝）

112年國中教育會考將於20、21日辦理，闈場試務人員8日下午入闈，展開為期14天的組題、印卷及分卷等工作。教育部次長林明裕指出，今年疫情趨緩，開放家長陪考，但家長若確診不要到考場，同時呼籲考生自主配戴口罩應試。

170名闈場試務工作人員下午在唱名後，魚貫進入位於豐原的國家教育研究院台中院區圍場，教育部次長林明裕、師大副校長宋曜廷將闈場大門上鎖，貼上封條後完成入闈。

全國試務會主委陳柏熹指出，每年難易度會維持在恆定的狀態，也就是讓每一年精熟、基礎及待加強的切點維持在穩定狀態，考生只要根據所學、所使用的教材，不論是哪一個版本，都足以應付考試。

陳柏熹提到，從去年開始接受新課綱教育之下的考生，會有一些題目比較生活實踐類的素養導向題型，但會盡可能讓所有題目明確表達出要考生們展現出來的能力，讓他們盡其所學回答問題。

林明裕表示，今年疫情趨緩，開放家長陪考，但家長若確診則不要到考場，希望考生可以得到安寧的應試環境，家長可以來關心，但也不一定要全程參與，同時呼籲考生自主配戴口罩應試；今年跟以往一樣提供備用試場，考生自主做快篩若呈現陽性，考前3天可提出申請。

今年考生為19萬8673人，全國18考區(含大陸)總共設置231個考場，包含金門、馬祖、澎湖、七美、蘭嶼、綠島、琉球等離島地區。印卷闈場試務人員於入闈期間將進行試題本組題、印製、裝袋、裝箱，分裝彌封完成試題本則將於5月18、19日，由各考區試務主辦學校在警力戒護下運回各考區。

考試科目包含國文、英語(閱讀及聽力)、數學、社會、自然及寫作測驗，皆以12年國民基本教育課程綱要第四學習階段學習表現及學習內容為命題依據。除寫作測驗只考題引導寫作、英語(聽力)為3選1的選擇題型、數學含非選擇題型外，其他考試科目均為4選1的選擇題型。

全國試務會提醒，考生必須攜帶准考證準時入場並對號入座，也請考生及考生家長於考試前詳細閱讀簡章、了解考試規定。往年包括逾時無法入場、提前離場、提前翻閱試題本都是常見違規樣態，尤其以手機發出聲響致使違規記點或扣分，務必特別留意。