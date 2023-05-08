根據中國外交部官網，秦剛於當地時間6日在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）會見穆塔基（Amir Khan Muttaqi）。

秦剛表示，阿富汗應切實履行打擊恐怖主義的承諾，堅決打擊包括「東伊運」（東土耳其斯坦伊斯蘭運動）在內的恐怖勢力，確保中國在阿人員和機構安全。中方將繼續本著平等協商、務實友好、互利共贏的原則推進中阿巴三方對話與合作。

中國外交部引述穆塔基表示，阿富汗高度重視發展對中國的關係，絕不允許任何勢力利用阿富汗領土從事反中活動。

穆塔基表示，阿富汗希望與中國在「一帶一路」架構下加強經貿、人文、基礎設施建設等領域合作，維護雙方共同利益；並希望與中國、巴基斯坦等鄰國和睦相處，願積極推進阿中巴三方合作，促進地區穩定與繁榮。

秦剛於當地時間6日在伊斯蘭馬巴德出席第5次中阿巴三方外長對話。巴基斯坦外長比拉瓦爾．布托．札達里（Bilawal Bhutto Zardari）主持，穆塔基出席。

秦剛表示，本次外長對話成功舉辦，標志著中阿巴三方合作機制重啟。中方一貫重視發展與阿巴的友好關係，願通過雙邊及三方合作機制，攜手落實全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議。

秦剛強調，中方願與阿巴加強反恐安全合作，堅決反對一切形式的恐怖主義，「反對支恐用恐和反恐『雙重標準』」。

報導表示，三方同意重啟外長對話框架下的對話機制，加強經貿、農業、減貧、人文等領域交流合作，推進共建「一帶一路」合作，支持中巴經濟走廊向阿富汗延伸，促進三國和地區互聯互通，完善跨境貿易體系，增進三國經濟融合。

金融時報7日報導，塔利班（Taliban）2021年接掌政權以來，一直向包括中國和俄羅斯在內的全球大國尋求投資，以支撐搖搖欲墜的經濟，並緩解該政權的國際孤立，包括積極吸引中國在當地的基礎設施投資，及通過「一帶一路」將阿富汗與巴基斯坦等鄰國連接起來。

另一方面，中國也通過中巴經濟走廊在巴基斯坦投資了數十億美元，包括正在建設中的公路、火車和港口網絡，預計最終價值高達600億美元。

一名巴基斯坦官員向金融時報表示，這個想法是讓阿富汗參與已經將中國和巴基斯坦聯繫在一起的經濟活動。

今年1月阿富汗政府同意中國新疆中亞石油天然氣公司（CAPEIC）在該國鑽探石油。阿富汗政府去年還與俄羅斯達成協議，採購石油和小麥。

有分析指出，中國和巴基斯坦都認為與塔利班保持聯繫，對中巴安全至關重要。

中國外交部阿富汗事務特使岳曉勇日前表示，中國無意在短期內承認阿富汗的塔利班政府，希望塔利班將不利用阿富汗領土「對他國發動進攻」的承諾，付諸實踐。（編輯：陳沛冰/張淑伶）1120508