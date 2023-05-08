言承旭因出演《流星花園》受到許多粉絲喜愛，隨後更以團體F4展開演員及歌手生涯，近年則專注在大陸發展，2021年參加綜藝節目《披荊斬棘的哥哥》，在節目中與大陸男星張雲龍培養好感情，近日有網友在泰國巧遇兩人，不禁讓網友回憶起兩人在節目中的互動。

日前有網友在泰國餐廳巧遇言承旭，雖然他只是看著菜單，但坐在對面的張雲龍已經大口吃著龍蝦了，而兩人曾因《披荊斬棘的哥哥》住在同一間宿舍，培養了深厚的感情，藉由此次同遊泰國，可見兩人私下的友誼並未因節目結束而中斷。

言承旭與張雲龍雖然相差約10歲，但兩人意外合得來，尤其在《披荊斬棘的哥哥》中，兩人時常上演小學生式的吵架，常常要旁人管理秩序，更以「垃圾」來互稱彼此。其實張雲龍曾坦言是言承旭的粉絲，且兩人在《超前營業的哥哥》就已經搭檔過，當時有女粉絲向他表白，他還向該粉絲介紹言承旭，甚至吹捧對方：「當年亞洲第一天王妳不知道嗎？」兩人逗趣且率真的互動，讓粉絲看了都笑翻。

兩人同遊的消息傳出後，也引來網友興奮留言，「果然是好兄弟」、「真的好喜歡他們呀」、「他們的友誼真好」、「希望兩人還會有合作，喜歡他們的互動」、「旭龍CP回來了」。