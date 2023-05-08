縣長周春米等與會貴賓共同啟動水晶球，象徵台灣永續農業農隊與農友們站在同一陣線。(屏縣府提供)

屏東首創「台灣永續農業聯隊」，透過各界力量推廣屏東優質農產品。(屏縣府提供)

為突破外銷通路及農產產銷問題，屏東縣政府首創「台灣永續農業聯隊」，跨界結合台灣屏東農業國際運銷公司、友達永續基金會，以口罩國家隊概念，與農友逗陣打拼，8日特別召開座談會，屏東縣長周春米強調，未來將以市場需求為生產導向，為國際市場客製化生產，提升屏東農產全球競爭力。

周春米表示，面對全球糧食危機，農業是一個國家根本產業，屏東更是國家糧倉，許多縣民從事農業，但傳統的慣行農法卻面臨氣候變遷、人口老化、環境永續等問題。友達、台屏農公司等產官學界善盡企業社會責任，除了解決盛產滯銷問題外，期盼藉此協助農民，提升產銷間合理的公平交易，把屏東優質農產品推廣出去。

屏縣府農業處指出，過去農民生產都是種什麼賣什麼，或是一窩蜂跟風種植，經常會發生供需失衡、價格跌宕情形，外銷也常有果品規格不符國際市場需求情況發生，台灣永續農業聯隊就是透過契作、在地陪伴及老農扶植小農模式，輔導整合農民的種植技術，設定目標市場的商品化、規格化需求，再灌注農產業企業的經營思維，也可避免過度倚重單一市場的風險。

面對廣大國際水果市場，各國皆有不同市場特性及進口規範，台灣農產要在國外占有一席之地，必須先釐清當前台灣農產外銷問題與機會，及政府對於農產外銷的布局與策略，才能開拓新局。

台灣永續農業聯隊希望經由彼此間的聯繫交流，在生產、加工、行銷等各方面一步步提升在地農業，打破現行農業生產困境，提升國際競爭力。

台灣永續農業聯隊概念，受到友達永續基金會率先支持，也有4位鳳梨農友加入生產行列。農業處表示，由企業響應的台灣永續農業聯隊以產業扶強的理念出發，第一步為契作認養，讓農民放心改變現行的生產模式，有了賣相後，再以農產本身優良的種植技術來征服消費者的味蕾，以實力取得市場的口碑，這是企業願意參與幫忙的初衷。

未來帶動更多農友、企業加入台灣永續農業聯隊，透過跨界合作，農民不再是單打獨鬥，而是建立穩定品質、產量和作業標準，成為穩定農業發展的一股力量，支持台灣農業前進國際舞台。