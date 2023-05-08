佳世達去年達成2022年高附加價值事業營收過半願景後，接下來展開五年計畫以追求獲利過半，維持四大營運方針「優化現有事業、擴大醫療事業、加速智能方案、布局網通事業」，致力提升獲利，積極實現價值轉型。

佳世達董事長陳其宏表示，醫療事業去年達到200億元營收的里程碑，包括醫院經營、醫材布局皆已具備相當基礎，除大陸兩大綜合醫院穩健經營之外，更啟動「醫材醫藥雙引擎」之成長策略，透過投資諾貝兒寶貝(丁丁藥局)擴大布局醫藥通路，雙方將緊密合作以掌握樂齡通路服務商機。

佳世達總經理黃漢州表示，醫院體質營運健康，在疫情解封後更是穩健成長，並積極投入擴建，以支持下階段的成長動能。蘇州明基醫院醫療研發中心在第二季完工，南京明基醫院也已投入二期建設，預計明年第三季完工啟用。

在第一季財報方面，佳世達第一季受惠於高附加價值轉型成果，毛利率和營業淨利率雙率雙升，分別達到15.8%和2.7%，其中高附加價值事業營收達到260億元，占比51%，年增8%，高附加價值事業的營業淨利更是年增超過30%。資訊產品庫存調整持續改善，整體第一季存貨397億元，已是連續四季下降。

展望第二季，看好市場供需可在上半年逐漸恢復平衡，但全球銀行危機仍需密切關注，而通膨、升息、戰爭及市場買氣等大環境景氣對營運面的挑戰仍存在，尚須審慎應對；佳世達的資訊產品將持續深耕高階技術之外，醫療事業可望維持高度成長，智能方案和網通事業亦將擴大核心事業，滿足客戶需求。