不過，上周台股無畏美股重挫先反彈，抄底的買盤也不客氣地在今天趁著美股大漲的利多獲利了結出場，未能站穩15700點，終場加權股價指數約15699.57點，上漲73.5點，成交量約為2147.91億元；OTC指數為213.06點，上漲0.01點，成交量約693.35億元。

今天上市各類股以資訊服務類股表現最佳，上漲2.36%，其次是機電類股及汽車類股，分別上漲1.61%及1.24%，表現較差者為電線電纜類股、玻璃類股及營建類股，其中電線電纜類股下跌2.82%，玻璃類股下跌1.06%，化工類股下跌0.81%；上櫃部分，表現最佳為資訊服務類股、上漲1.51%，表現最差為光電類股及生醫類股、均下跌1.79%。

就技術面來看，受到美股大漲激勵，台股今天也跟著強勢大漲，盤中指數一度大漲逾百點，不過尾盤時逢高獲利了結賣壓出籠，終場上漲73.5點，以15699.57點作收，近期台股止跌反彈，日技術指標走強，沿5日線緩步向上，守穩5日線及10日均線，惟日成交量萎縮，價量結構欠佳，加上下彎月線形成蓋頭反壓，指數往上將遇月線壓力，震盪恐加劇，而周指標修正持續，目前股市遭逢總體數據欠佳，企業財報變數影響，指數暫時無法擺脫中期修正走勢。

元富投顧總經理鄭文賢表示，全球通膨狀況未改善，國際股市震盪，NASDAQ和費城半導體指數表現弱勢，未來走勢成多空指標，目前短線偏弱，FED的發言後，推估貨幣政策隨仍偏鷹，投資人要注意國際熱錢流向。台股15500點關鍵價位，成短線多空重要關卡，目前站上中，原則上「逢低布局，勿躁進」。

復華中小精選基金經理人趙建彰表示，上周FOMC會議如預期升息1碼後，隨最新公布的就業數據持續緊俏，降低市場對經濟衰退的擔憂觀望氛圍，使那斯達克、標普500等主要指數重回月線之上，有利帶動台股延續上周反彈走勢，由於正值財報公布期，隨微軟、Meta等大廠釋出正向財報並看好AI需求的展望，也將挹注台股電子產業供應鏈後續業績動能，預估AI相關的ASIC、伺服器、散熱族群將是電子類股的多頭重心。

鄭文賢表示，現階段布局，優先選擇第一季財報佳或法人鎖碼產業股，操作觀念「型態突破買進或強勢股拉回買進」方式，電子股包括建準、安勤、信昌電和華新科最具指標。另外次產業部分，生技和系統整合可觀察，包括台康生、美而快和大宇資是觀察重點，目前不急，「逢低買進」原則。比特幣出現轉強，3萬美元附近震盪，美元指數101位置是觀察，目前震盪中，未來走勢要追蹤。近期台灣股市隨美股起舞，OTC震盪，集中市場狹幅整理，外資內資仍未同調，未來台股狹幅整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電10日線499元成短線多空，指數偏弱勢，未來量能變化，將是本波觀察重點，5日均量達2200億元以上，反彈才能持續。