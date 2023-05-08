隨著需求下降，以及高通膨侵蝕了消費者信心，許多包裹遞送公司，包括荷蘭郵政、德國郵政、美國聯邦快遞(FedEx)都出現了包裹處理量從新冠疫情期間的高峰回落和下降。

荷蘭郵政在比利時、荷蘭、盧森堡地區遞送包裹郵件，該公司公布第一季息稅前獲利(EBIT)下降了78%，來到700萬歐元(約770萬美元)，但是仍優於分析師預期的虧損200萬歐元。

該公司指出，去年的一些適應性措施產生了效果，包括運送路線的最佳化，以及直接成本的控制。

荷蘭郵政的包裹配送業務減少了6.5%，來到8100萬歐元，但表現仍優於分析師預期的減少8%。

執行長Herna Verhagen在聲明中說：「整體而言，我們對於新的一年的開始感到滿意。對於一些總體經濟形勢和通膨壓力對公司產生的影響，公司採取了必要措施，並產生了正面效果」。

荷蘭郵政同時重申了全年EBIT為7000萬至1億歐元之間，自由現金流為1000萬至4000萬歐元間。