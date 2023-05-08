該協會指出，近日媒體報導提到太陽光電有毒論述「...連他們都知道太陽能面板有劇毒不能碰，滴到土裡面萬年化不掉...」一事即可窺得為反太陽能而反智行為的可怕。以台灣使用最多的矽晶太陽能板為例，受光面為玻璃和鋁框，這和鋁門窗結構相似，鋁門窗怎會有毒滴到土裡面呢？背光面為塑膠膜其材質近似我們常用在防漏水的白色止洩帶，用在我們喝水水管龍頭止水止洩的材質又怎麼會滴到土裡面呢？

該協會強調，全球近20多年投入太陽能發電，先由德國、再到日本、現在大陸及美國，這些國家都是當年新裝太陽能的世界排名第一或第二的國家，在追求留給後世一個乾淨的地球，在追求產業發展並降低碳排，再生能源是一個全球努力擴大的新趨勢。台灣在太陽能產品製造外銷，曾經成為世界第二，台灣太陽能產品銷德、銷日、銷美都曾經創造很好的佳績，近年在技術更成熟、品質更可靠下，台灣自己也開始使用太陽能，也希望讓產業為追求RE100(企業承諾未來使用100%再生能源)有更多的再生能源使用，近期台積電也與協會會員太陽能業者簽訂數百億度太陽能所發的電，顯示太陽能對台灣產業發展的重要性。

該協會表示，樹大必有枯枝，一個有眾多會員的產業中難免有瑕疵之處或錯誤行為，可能是無心之過，但接受監督、評論、鞭策才能讓我們產業更好，台灣太陽光電產業協會再次強調尊重言論自由但也相信科技。為了留給子孫更美好的世界而努力是我們太陽能產業的責任。