所有高階平板電腦供應商在本季都出現了衰退。與過去幾年相比，此衰退來自於一個非常健康的基礎。隨著世界各地的員工返回辦公室，以及消費者繼續對他們的支出持謹慎態度，市場繼續經歷需求減弱。然而，隨著全球經濟復甦的跡象，包括通貨膨脹的緩解，2023年下半年的出貨量可能會出現一些改善。

在2023年第一季，平板出貨品牌排名，第一名是蘋果，其次是三星，再次引領市場，即使在疫情後的變化中，這兩家廠商也佔了平板電腦市場的近58%。華為的排名上升，本季度穩居第三位，因為他們繼續創造有競爭力的大螢幕平板電腦組合；兩款新產品--MatePad SE 10.4吋和MatePad 11吋平板電腦在中國受到好評。然而，新產品的推出仍然無法抵消由於普遍的總體經濟因素造成的下滑，其出貨量年對年下降了9.7%。排在第四位的是聯想，由於需求減弱，他們的數量也繼續收縮。排在第五位的是亞馬遜，年對年大幅衰退62%。亞馬遜在2023年第一季度出貨量是疫情以來的最低值，這種衰退可以歸因於季節性、堆積的庫存和低需求。

IDC資深市場分析師Anuroopa Nataraj表示：「平板電腦供應商進入2023年第一季時很謹慎。由於整個第一季的總體環境仍然不確定，商用市場和家用市場的出貨量都一如預期地很低。」

IDC研究經理Jitesh Ubrani表示：「儘管平板電腦出貨量低迷，但仍有一些樂觀的理由，因為更多的供應商正在關注這一領域。 OnePlus最近的發布和Google即將推出的Pixel平板電腦明顯表明供應方有興趣。Google重新進入市場特別令人注意，因為它有可能改善安卓的平板電腦體驗，同時也使平板電腦成為智慧家居的一部分。」