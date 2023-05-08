北市警察局上月25日到本月5日執行掃黑行動，針對幫派暴力討債、恐嚇取財、從事詐騙及販毒執行掃蕩、臨檢勤務，刑警大隊偵一隊拘提竹聯幫麒麟堂劉姓金主以及幫眾等5人，查扣10萬不法所得，並依法送辦，統計專案期間，違法案件犯嫌案件共368人，通緝犯162人，查扣改造手槍3枝、子彈25顆及各類毒品逾5850公克等違禁物。

51歲劉姓男子在士林區經營賭場，並以租車公司當作掩護，若有嗜賭民眾上門，則以詐賭作為要脅，逼迫去提款機領錢作為賠償，日前一名被害人逃脫後向警方報案，警方介入報請檢察官指揮，順利逮捕劉男以及麒麟堂的幫眾共5人到案，訊後依組織犯罪防制條例、恐嚇取財、賭博等罪送辦。

北市警局表示，專案期間檢肅黑幫目標7件53人，竹聯幫仁堂弘仁會文姓成員與其幫眾共10人、信堂曾姓成員與其幫眾共6人、和堂吳姓成員與其幫眾共5人、戰堂黃姓成員與其幫眾共4人、麒麟堂麒振會劉姓金主與其幫眾共5人，另與刑事警察局共同檢肅仁堂旭仁會陳姓會長與其幫眾共15人、四海幫海鐵堂曾姓成員與其幫眾共8人，查扣不法所得1033萬餘元。

北市警局針對幫派暴力犯罪，將落實「向上溯源、向下刨根、斷絕金流」之打擊黑幫策略，以強力掃蕩作為，徹底刨除轄內幫派成員，確實阻斷黑道幫派犯罪組織運作之命脈，並重申「打擊犯罪、掃黑制暴」是不變的決心。