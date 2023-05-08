國家通訊傳播委員會（NCC）日前審查鏡電視董監事變更與有線電視上架案，國民黨立院黨團接獲消息後前往抗議，並在NCC主委陳耀祥辦公室外靜坐，才暫時擋住相關審查，而最新民調顯示，64％民眾認為有政治力介入鏡電視申請案；且有近半的民進黨支持者認為，NCC應在鏡電視爭議釐清後，才進行審查。

據「TVBS民調中心」公布的最新調查結果，有77％的民眾不知道鏡電視向NCC申請上架，且若詳細察看數據，在23％的知情民眾中，有高達63％的民眾認為鏡電視爭議釐清前，NCC不該進行相關審查，其中民進黨認同者中有46％同意、中立民眾有64％同意、國民黨認同者中則有73％同意。

此外，高達64％的民眾認為，有政治力介入NCC處理鏡電視的申請，其中民進黨認同者有25％同意、中立民眾有62％同意、國民黨認同者則有高達91％同意。

本次調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於112年5月4日至5日晚間18:30至22:00及112年5月7日下午14:00至17:30，共接觸1182位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為138位，拒訪率為11.7%，最後成功訪問有效樣本1044 位(市話524、手機520)，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0 個百分點以內。

抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。