高雄市陳姓公車司機遇紅燈急踩煞車，害車上正在找位子的曾姓女乘客跌倒、傷及頸椎癱瘓，刑事部分遭判6月確定。民事部分一審判客運公司和陳男須賠償464萬元，二審時客運公司企圖撇除監督責任、要陳男獨賠。高雄地院法官認為，難認客運公司已盡監督司機之責，依法仍要連帶賠償曾女402萬元，可上訴。

此案刑事部分，高雄地院審理後依過失重傷害罪判陳男6月、得易科罰金。上訴至二審，法官仍認定陳男有過失，維持原審刑度確定。

2020年7月3日下午兩點多，陳男駕駛的公車在前金區中正四路公車站牌停靠載客，曾女上車後，陳正順勢駛離，剛切出車道就遇到紅燈，疑似踩剎車力道過大，導致當時想走到最後方的曾女失去重心，向前俯衝趴倒在走道上，摔成重傷。

曾女經送醫，診斷出後頸椎3、4、5、6椎間盤突出併脊髓壓迫及損傷，四肢肢體無力，出院後仍需要家人全日照顧，幾乎等於癱瘓。

陳男強調，當時從照後鏡看到曾女已經扶穩把手才開車，剎車力道也適中。但法官勘驗監視器，認為陳男沒注意到曾女還在找座位就開車，也有緊急剎車的動作，認定陳難有過失。

民事一審部分，曾女求償1418萬元，法官認定陳男是執行職務中發生事故，客運公司就須負連帶賠償責任，扣除已請領保險金後，判客運公司和陳男仍需賠償曾女464萬元。

客運公司和陳男不服上訴，陳男仍堅持看曾女上車已站穩並緊握手把後才開車，曾女明知公車已開動，不趕緊坐下，還執意走到最後面找位子，未抓緊扶手才發生意外，他已盡相當程度之注意義務而無過失。

客運公司則強調，已在司機「職前訓練手冊」中明訂，「市區公車及公路客運駕駛長行駛途中與中途停靠時應注意事項、由靜止再次啟動前需確認所有乘客皆坐妥或扶穩後，才可啟動車輛」，公車內也貼有「車輛行駛中為確保自身安全，請緊握把手勿隨意走動」、「請緊握把手勿隨意走動」等安全標語，對於司機的選任監督已盡相當之注意義務，公司不須負賠償責任。

二審法官認為，曾女確實有違公車內的文字警示，在車輛開動後未緊抓扶手，還執意走到最後面找座位，應負擔3成責任。客運公司也難認監督陳男執行職務已盡相當之注意義務，依法仍須負擔連帶賠償責任，最後判客運公司和陳男須賠償曾女402萬元，全案仍可上訴。