時序走過立夏，超商觀察外食族胃口改變，在正餐的選擇上轉而購買涼麵、壽司、御飯糰等清爽主食搭配小份量的鹹食料理，使得每年相關類別業績自5月份起明顯提升1至2成。

7-11去年涼麵熱銷近2千萬份，且天氣越熱銷售越佳，即日起祭出涼麵全品項49元起優惠價，近期除了中式經典麻醬風味人氣品項回歸，異國風味的涼麵也備受消費者青睞，像是日式風味的「泡菜冷烏龍麵」使用日本配方滑溜Q彈的烏龍麵及韓國直輸清脆的韓式泡菜，微辣爽口相當過癮。另外還有以和風洋食為概念開發，7-11西式料理品牌Ohlala受好評的「鮮蝦明太子冷義大利麵」，為市面上少見的冷義大利麵結構，搭配使用100％日本博多助宗鱈明太子，和辣味唐辛子奶油醬佐柚香明太子醬特調濃郁白醬，口感清爽不膩口。

7-11也預告「星級饗宴-滷味」將陸續拓點至全台門市，預計5月底前可於超過3千店吃得到。即日起至5月30日「星級饗宴-滷味」全品項可享任選4入85折優惠，OPEN POINT會員使用指定支付工具滿100元還可加贈10點OPEN POINT點數。

另外，7-11門市迎母親節推「LOVE MOM！」主題活動，5月12日至5月14日限時三天OPEN POINT會員購買指定商品滿520元享7％ OPEN POINT點數回饋，另購買統一企業指定商品再加贈5％ OPEN POINT點數。5月10日起也提供哥倫比亞進口康乃馨、讓您大聲對媽媽說愛。

全家陸續推6款南九州美食，包含日式雞肉飯飯糰、味噌豬飯糰、南蠻炸雞三色便當、芝麻鰹魚露烏龍麵、和風涓絲冷麵及抹茶舒芙蕾蛋糕。（全家提供）

全家則推出涼麵「芝麻鰹魚露烏龍麵」以濃郁芝麻鰹魚醬汁搭配日本進口天婦羅粒，呈現道地日式風味；「和風涓絲冷麵」使用日式鰹魚醬油加芥末搭配細麵，清爽消暑。不僅實體店舖販售南九州鮮食外，同時也於線上渠道「全家行動購」直輸導入近30款日本風商品，包含被網友喻為日本便利商店必買、源自南九州鹿兒島的冰品品牌「南國白熊」冰淇淋、刨冰與雪糕等，另還有多款具日本特色的泡麵、零食餅乾。

萊爾富也看好體感商機，主打小份量、清淡爽口的即時商品，包括水果玉米棒、黃金玉米棒、栗香地瓜、栗子、玉米筍。（萊爾富提供）

萊爾富也看好體感商機，主打小份量、清淡爽口，以及具夏季水果風味的即時商品，即日起至5月30日推出超商獨家販售的水果玉米棒(售價49元)、黃金玉米棒(售價39元)、栗香地瓜(售價45元)、栗子(售價49元)、玉米筍(售價45元)共五款即食新品吸客，同時也祭出指定商品享任選2件8折優惠。萊爾富具夏季水果風味的水果玉米棒，特選水果玉米品種，不僅支支顆粒飽滿，皮薄多汁，甜度更較一般黃金玉米鮮甜。

OKmart則有攜手六扇門的「蒜辣麻醬涼麵」、「泰式涼麵」，口感微辣、微酸提振食慾，31日前指定品項搭配原萃冷萃日式綠茶可省10元。