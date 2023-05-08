一名網友表示，長期購買好市多自有品牌科克蘭魚油軟膠囊，昨（7）日吃之前，發現其中一顆膠囊內有毛髮，讓他崩潰，不少會員看了他上傳的照片也直呼「太噁心」，也有人感嘆好市多的品管真的要改進。

原PO昨日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，好市多藥房賣的「科克蘭新型緩釋魚油軟膠囊」已經吃了好多年，回購多次都沒有問題，結果昨日吃之前才發現，膠囊內有毛髮，他驚訝地說「之前都不知道吃了什麼東西進去了」。

該魚油在好市多賣529元。（圖／翻攝自好市多官網）

原PO事後向好市多反應，對方表示僅提供退貨，讓他直呼，「原來繳年費的品質是這樣？」從他上傳的照片來看，一顆黃色、半透明膠囊中間出現一根毛髮，若不仔細看很難察覺。根據好市多官網顯示，魚油多達7種，原PO購買的魚油是180粒裝，售價529元。

圖文曝光，網友驚呼「太噁了吧」、「之前吃都沒注意看」、「哇！我吃好多年，都沒注意到」、「A肝毒莓果都只讓你退貨了，你指望裡面有頭髮他會給你更好方案？」、「這品管真的不太好」、「好市多的狀況越來越多了，上周買了一包白帶魚回來，今天打開退冰要煮，發現肉是爛的還有臭味，急忙叫家人拿去退貨，這樣的品管讓人太沒信心了」、「超噁，我看見毛囊」。