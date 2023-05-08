一名顏姓男子與女子小婷（化名）分手後，佯裝要與小婷商討事情前往其家中，竟趁機控制小婷的行動，強行性侵得逞，事後小婷由現任男友陪同驗傷與報警，全案才曝光。新北地院審結，依犯強制性交罪，處顏男有期徒刑4年。可上訴。

判決書指出，顏姓男子為小婷的前男友，顏男2019年7月間以通訊軟體聯繫小婷，稱自己有事需要當面商討，小婷便同意讓顏男到住處，未料顏男進入小婷的住處後，便抓住小婷的手，將其壓在椅子上，把外套塞入口中並性侵得逞。

事後顏男清洗完逍遙離去，小婷撥打電話給現任男友求救，在男友的陪同下前往醫院驗傷並至警局報案，全案才曝光，顏男則因涉犯強制性交罪，遭到新北地檢署起訴。

對此，顏男否認自己強迫小婷發生性關係，稱當時是小婷自願，2人有接吻，性交過程中他也沒有壓住小婷的雙手，更無拿外套塞住其嘴吧，他直到被小婷控告性侵後才覺得2人分手了。

新北地院審理時，法官勘驗小婷的證詞及證據，認定小婷的說詞並無任何虛偽及杜撰，具高度一致性，可信度極高，故不採信顏男說詞，審酌顏男與小婷為前任關係，卻不尊重女方的性自主權，以強暴方式做出性交行為等，依犯強制性交罪，處顏男有期徒刑4年。可上訴。