亞洲藏壽司隨著疫情影響消散，配合展店效益挹注，2022年合併營收38.47億元、年增達52.26％，營業利益3.22億元、年增達8.86倍，稅後淨利2.41億元、年增達近9.79倍，每股盈餘5.21元，全數改寫新高。毛利率41.81％創近4年高點，營益率8.38％則創次高。

亞洲藏壽司2月開出基隆中正信三店，達成全台展店50家的中期目標。在展店規模經濟效益顯現，配合餐飲業景氣暢旺下，2023年首季自結合併營收11.86億元，季增達16.48％、年增達29.64％，改寫歷史新高。

亞洲藏壽司明（9）日將開出海外首家全球旗艦店「高雄時代大道店」，以占地2千坪、288個客席成為全球最大門市。董事長暨總經理西川健太郎表示，最初希望找塊夠廣闊且交通便利的地點，高雄這塊地恰好非常適合，全球旗艦店的投資規模約是一般街邊店的3倍。

亞洲藏壽司規畫進軍中國大陸，預計今年內在上海開出首家門市。對於近期許多餐飲業者選擇退出中國大陸，西川健太郎認為，中國大陸有許多經營不錯的品牌，雖然有許多品牌選擇退出，但相對也是個進入的契機，相信藏壽司在中國大陸應該也能表現得不錯。

西川健太郎透露，目前亦規畫在上海開設全球旗艦店，將視前2家店的實際業績狀況制定中國大陸整體展店計畫，其他進軍國家目前還在進行調查中。同時，也將在台灣持續展店，預期在疫情影響趨緩、配合展店效益帶動下，今年營運表現可望優於去年、再創新高。

對於是否認為迴轉壽司市場有飽和跡象，西川健太郎認為，亞洲藏壽司並非只專注於迴轉壽司業態，外食市場客單價相似的產業都是評估對象。像迴轉壽司同業的爭鮮門市規模多落於約50個座位、50坪，鎖定個人或雙人用餐需求，跟藏壽司鎖定家庭客群有所不同。

西川健太郎表示，亞洲藏壽司過去在台灣市場多選擇在百貨等都會地區密集展店，近期將展店重心移向郊區的街邊店，這部分競爭還沒那麼激烈。而產業確實仍有缺工問題，但相信只要品牌做得好，提供良好的員工福利及職涯規畫，相信能成為大家都想來工作的企業。