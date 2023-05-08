民眾黨主席柯文哲今日上午赴民眾黨中央黨部登記參選2024總統，外界解讀「非綠大聯盟」正式破局，但柯強調，合作不是密室政治，DNA不一樣很難結合。對此，民進黨立委許智傑8日指出，雖尊重在野黨規畫，但也呼籲藍白陣營避免涉及搓湯圓及權力分贓等違法行為，更斷言「藍白合」破局成分較高。

柯文哲今日指出，「藍白合」重點在於價值結合，而不是權力分配，並坦言DNA不一樣很難結合，政治理念、政治價值需要溝通辯論。柯文哲辦公室發言人陳智菡也說，柯文哲跟民進黨總統參選人賴清德的對比式民調也有一拚機會，為什麼一定是要讓國民黨當正的？

針對藍白合，許智傑拋三問，首先是國民黨提名規則為何，會不會黑箱作業？柯文哲或國民黨誰正誰副？不分區席次會不會互相排擠？藍白合不合，他尊重在野黨規畫，也提醒要避免涉及搓湯圓及權力分贓等違法行為。

許智傑指出，他認為「藍白合」破局成份較高，賴清德當選的機會大，民進黨有信心但要小心，必須繼續拼，不能掉以輕心，不管他們合不合，每一個對手我們都不會輕忽，民進黨和全國台灣隊會團結一致，和賴清德站在一起，為營造更好的台灣政治努力。