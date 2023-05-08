蘋果執行長庫克3月底訪問大陸，但4月又展開印度行出席孟買首家直營店開幕活動，並與印度總理莫迪見面，顯見印度市場的重要性。財信傳媒董事長謝金河指出，庫克的印度行標誌出蘋果的關鍵抉擇，形同含蓄選邊站，接下來勢必牽動更龐大的供應鏈移轉，台商也要跟著移動。

謝金河以「蘋果的關鍵抉擇」為題在臉書撰文指出，蘋果季報揭露，1到3月這一季，在市場預期悲觀中，iPhone營收513億美元、成長1.5%，在其他產品包括Mac、iPad、iPod及Apple Watch都衰退下，只有iPhone及App服務出現成長，這其中印度扮演重要角色，蘋果更特別點出印度、巴西、墨西哥是未來重點開拓的新市場。

蘋果在大中華地區衰退2.9%、美洲衰退7.1%、日本衰退7%，但在亞太其他地區成長15.3%，歐洲也成長2.8%，謝金河提到，難怪蘋果宣布在印度生產的iPhone要從去年的5%，到2025年拉升至25%。

謝金河強調，生產基地的移轉是高難度挑戰，在美國財政部長葉倫高喊友岸外包的宣示下，很多台商都不以為意，但現在才想行動，代價已越來越大，而在庫克唱好印度的呼聲下，有媒體報導富士康鄭州廠極盛時期有30萬大軍，如今工人已減少剩6到7萬人，週邊繁華的商業街變得冷清，店舖大多關門停業。

謝金河認為，就像多數台商一般，蘋果一定承受供應鏈移動的最大壓力，現在庫克表態，形同含蓄選邊，接下來勢必牽動更龐大的供應鏈移轉，台商也要跟著移動。