（兆豐銀行信託處處長侯君儀(左二)與勤業眾信會計師王瑞鴻(右一)、元大投信資深協理李孟霞(左一)、元大投顧首席經濟學家博士顏承暉(右二)等外部講師合影。圖／兆豐銀行提供） 兆豐銀行攜手元大投信與勤業眾信專業團隊，舉辦「信託資產傳承講座」，邀請中部地區分行近百位高資產客戶參與。講座邀請勤業眾信會計師王瑞鴻深入淺出介紹，如何善用信託工具達到資產傳承與稅務規劃，並由兆豐銀行信託團隊藉由實務案例分享，詳細介紹信託種類、運作方式，以及在財富傳承上的規劃，包括股票、金錢、不動產與保險金信託等案例，都是與平常生活息息相關的財產管理訊息。講座下半場由元大投顧首席經濟學家博士顏承暉，從總體經濟學角度分享目前景氣循環周期，並精闢分析下半年全球經濟與金融市場展望；元大投信的講師則從市場趨勢、投資風險、風險控制等面向，分享資產配置的實用觀念。根據本次講座的客戶意見調查統計，講座內容滿意度超過96％，其中有超過94％的來賓，希望再收到兆豐信託相關活動的通知，至於未來會想聽的主題，「信託規劃」與「投資理財」兩者比例相當，可見這幾年在信託2.0政策推動下，國人已逐步瞭解信託的重要性，也想進一步規劃及利用信託，作為財產管理的工具；而在信託主題上，則對「退休安養信託」最有興趣，顯示在台灣即將進入超高齡社會的同時，高資產客戶已逐漸思考安排財產信託，避免因失智失能致財產無法妥善管理，甚至是遇到詐騙事件，導致老本不保，或是未做好財產傳承規劃，造成子女爭奪財產紛爭等風險。兆豐銀行持續落實推廣信託2.0，鼓勵行員參與相關專業證照的課程及認證，目前全行已有超過50位員工通過首屆「家族信託規劃顧問師」測驗取得資格，期透過專業的信託服務，滿足客戶各項資產管理的需求，守護客戶累積的財富，兆豐銀行藉由此次活動讓客戶了解信託是可以結合各個平台工具，且需要各個專業領域整合，同時對銀行信託的運作和財富傳承有更進一步認識，信託不再是遙遠的距離，而是可以妥善利用傳承資產的一種工具。