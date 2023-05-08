【全程字幕】柯文哲下戰帖打賭「吞曲棍球」 王世堅喊「不要跑」：賭跳海或高空彈跳 @ChinaTimes ​

民進黨台北市議員王世堅日前分析，民眾黨主席柯文哲9月「抽腿」總統大選，並與國民黨「藍白合」，轉而爭取立法院長。柯文哲8日表示，「藍白合」不是密室政治，和王世堅對賭「吞曲棍球」。王世堅回應，柯文哲要跟誰賭都可以，但千萬不要跟他賭，因為他會立即兌現承諾，比起曲棍球無法實現，還不如賭跳海、高空彈跳。

王世堅下午喊話柯文哲，「柯文哲你不要跑吧，搞清楚再來對賭，你去查一查王世堅的信用，你要跟誰賭都可以，千萬不要跟王世堅賭。」他一向預言精準，即便預言錯了、賭輸了，也會立即兌現承諾，要柯文哲三思而後行，賭輸了願意毫不含糊地執行嗎？

王世堅指出，吞曲棍球的賭注奇奇怪怪，現實生活不可能實現，技術上不可能做到，要賭就要賭實際可行，即便有挑戰性但仍可以克服，比方跳海、高空彈跳，否則無法兌現就是無意義。但柯文哲不必硬拗，如果柯文哲要跑開，不願接受對賭，他也會接受不會去追打柯文哲。

王世堅也開玩笑說，過往曾2次跳海、1次高空彈跳的經驗，深深感觸到「生命可貴」。