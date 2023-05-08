36歲高小姐偏頭痛與鼻塞的問題長達數年，經多次檢查及藥物治療未見改善，直至大里仁愛醫院求診發現是鼻中膈彎曲所致，幸經內視鏡微創手術矯正，成功解決高小姐偏頭痛與鼻塞問題；醫師提醒，頭痛不一定只是腦部問題，呼籲民眾若有相關症狀可盡早向醫師詢問。

大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤指出，鼻中膈彎曲是造成偏頭痛與鼻塞的常見原因之一。鼻中膈彎曲所致的頭痛比較像間歇性，一次持續幾秒鐘的抽痛，尤其在過敏季節與鼻子不舒服時更容易發作，若頭痛經過腦部檢查沒有發現腦瘤、血管瘤、鼻竇炎等特殊問題，就會往鼻中膈彎曲的方向診斷。

大里仁愛醫院耳鼻喉科醫師張耕閤表示，內視鏡微創手術能夠有效地矯正鼻中膈的彎曲，恢復鼻道的通暢，以改善偏頭痛與鼻塞等相關症狀。（大里仁愛醫院提供／潘虹恩台中傳真）

張耕閤說明，患者的鼻甲受到鼻中膈彎曲壓迫，刺激三叉神經，導致偏頭痛症狀，同時也造成鼻塞困擾，尤其在鼻子有症狀時，鼻黏膜腫脹受鼻中膈歪曲壓迫，會發作更頻繁；鼻中膈彎曲大多是先天造成，後天因素如車禍撞擊到造成。

張耕閤表示，內視鏡微創手術能夠有效地矯正鼻中膈的彎曲，恢復鼻道的通暢，透過在鼻內開1個不超過1公分的小切口，讓內視鏡得以進入，有助於將彎曲的地方修掉一部分並矯正成直的平面，以改善偏頭痛與鼻塞等相關症狀；相較於傳統手術方式，內視鏡微創手術具有創傷小、恢復快、出血少等優點，是種安全且有效的治療方式。

他補充，該手術術後1周不能作劇烈運動、拿重物等等，另需學習清洗鼻腔，除了手術治療外，保持鼻腔的清潔、呼吸道通暢對於鼻中膈的健康十分重要。

張耕閤也提醒，頭痛不一定是腦部的問題，也可能是鼻中膈的問題所導致，若出現頭痛與鼻塞等不適症狀，應及早就醫，以確認症狀的原因，並接受專業的治療。