烏克蘭即將展開春季反攻，俄羅斯軍隊已經撤離歐洲最大、烏克蘭札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠附近的1600名居民，國際原子能總署署長葛羅西（Rafael Grossi）警告，俄烏可能在電廠附近激戰，指出情勢「可能很危險」，恐發生「嚴重的核事故」。
綜合路透社、英國廣播公司（BBC）報導，烏克蘭即將展開準備許久的春季反攻，目標從俄軍手中奪回失土，其中也包含歐洲最大核電廠－札波羅熱核電廠所在的南部札波羅熱地區，目前俄軍占領札波羅熱大部分區域，但首府札波羅熱市（Zaporizhzhia）仍在烏軍掌控之中。
俄羅斯任命的札波羅熱地區首長巴里特斯基（Yevgeny Balitsky）7日稱，已經撤離核電廠附近區域1679名居民，當中660人為孩童，他說撤離的居民將暫時安置在亞速海（Sea of Azov）港口城伯德揚斯克（Berdyansk）的臨時收容中心。
針對巴里特斯基的說法，烏克蘭稱，俄軍主要先撤離擁有俄國公民身份的居民，
烏國南部梅利托波爾（Melitopol）市長費多羅夫（Ivan Fedorov）表示，俄軍通知包括核電廠附近安赫德鎮（Energodar）在內等18個地區居民撤離，撤離行動引發「恐慌」，數千台車等著離開，轎車卡在車陣長達5小時。
國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西6日警告，核電廠附近情勢「可能很危險」，恐發生「嚴重核事故」。他接受BBC「Newshour」節目訪問時表示，俄軍撤離核電廠附近居民，顯示俄烏兩軍可能在核電廠周圍激戰。
他說，儘管現在核電廠的反應爐沒有發電，但仍裝載核燃料，他說幾周前他視察核電廠時，必須先穿過一片地雷區才能抵達現場。
國際原子能總署先前就已警告，札波羅熱核電廠的情勢「愈來愈無法預測、可能很危險」，儘管核電廠仍有工作人員駐廠運作，不過對於工作人員及其家人面臨的緊張、壓力及挑戰深感擔憂。
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