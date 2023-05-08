7日上午才剛成功野放的小抹香鯨，竟然在當天下午就在新北市萬里區二度擱淺，幾經施救，小抹香鯨仍於7日下午近5時死亡。海保署表示將會進行解剖，釐清小抹香鯨的死因。

這頭小抹香鯨是6日在苗栗苑裡海灘發現首度擱淺，經海保署、中華鯨豚協會及基隆市政府的通力合作，7日上午成功野放至基隆嶼外海。執料海保署8日下午在臉書發文表示，這頭小抹香鯨在上午成功野放後，下午又在新北市萬里區白宮行館沙灘發現擱淺，於當天下午4時56分停止呼吸心跳。

海保署表示，救援團隊7日下午接獲鯨豚擱淺的通報後趕至現場，經過詳細比對鯨豚身上的特徵，確認就是當日早上野放的小抹香鯨。

海保署指出，在野放前小抹香鯨經過獸醫檢查，因這隻小抹香鯨外表沒有明顯的受傷跡象，血液檢查結果懷疑有內臟器官受傷。救援團隊考量牠的習性十分敏感，屢次在救援池內暴衝，無法採取進一步檢查或醫療措施。

經多方評估後，救援團隊認為醫療或照護環境無法讓牠復原，基於動物福利考量，才決定盡早讓牠回到大海，或許能找到一線生機。所以選擇7日上午盡快野放，但不幸仍難以挽救小抹香鯨的生命。

海保署表示，為瞭解小抹香鯨的擱淺原因與死因，救援團隊也持續進行解剖並送驗相關臟器病理，希望能透過本次檢驗來解答更多小抹香鯨的擱淺謎團。

海保署也呼籲民眾，再次呼籲大家，若發現擱淺或需要救援的鯨豚或海龜，為自身以及動物的安全，請勿在沒有專業指導下，任意對動物進行處置，應趕快撥打海巡「118」專線，或通知所在縣市海洋保育主管單位，儘可能提供詳細發現地點、時間及敘述動物狀況，才能讓海保救援網（MARN）專業團隊能在最短時間內前往救援。