台中梧棲漁港朝向生產、休閒、觀光方向發展，間接帶動港區周邊繁榮，立法院經濟委員會7日考察梧棲漁港建設，台中區漁會提出光電綠能停車場、浮動碼頭、娛樂漁船碼頭等六大建設，農委會主委陳吉仲當場允諾全力支持。

立法院經濟委員會今考察梧棲漁港建設，包括農委會主委陳吉仲、漁業署副署長王正芳、台電總經理王耀庭、交通部航港局主秘饒智平、台中港務分公司總經理陳榮聰，台中市副市長王育敏、台中市農業局主秘陳柏宏、觀旅局副局長陳育正出席，全國漁會趙常務監事朝琴、台中區漁會三長、理監事代表暨部門主管計32人與會。

立法院經濟委員會7日考察梧棲漁港建設，台中區漁會提出光電綠能停車場等6大建設。（陳淑娥攝）

台中區漁會提出光電綠能停車場、小船泊區及浮動碼頭經費不足、魚貨直銷中心2、3樓內部裝修工程，以及海生館北側開發親子露營區、娛樂漁船碼頭、製冰廠及冷凍廠興建工程等6案。台中市農業局則提出松柏漁港北堤漂砂防護及港區浮動碼頭建置工程，經費概算1.7億元；觀旅局盼台中海洋館館前道路拓寬。

陳吉仲指出，太陽光電簽約年限為20年，第一停車場未來若不再建設，將由漁業署自行辦理招租設置光電；梧棲漁港小船泊區及浮動碼頭興建工程編列5.8億元辦理發包，因多次流標致調減部分工項，漁業署會視實際需求，另行籌措經費；另製冰廠、冷凍廠興建工程分別核定補助7708萬元及1億5359萬元，經公開招標3次均尚無廠商投標，後續調整工程預算各增加47％及38％。

陳吉仲說，港區浮動碼頭事涉漁船泊靠及漁民上下，同意先補助規畫設計；松柏漁港北堤外灘整治原則支持；南堤防碼頭延伸180公尺，建請台中市府先辦理數值分析及水工模型試驗，確認施作效果後，再評估辦理。

立法院經濟委員會7日考察梧棲漁港建設，台中區漁會提出光電綠能停車場等6大建設。（陳淑娥攝）

楊瓊瓔表示，感謝農委會、漁業署全力支持經費，近年在梧棲漁港投入10億元，協助建置或更新軟硬體設施設備，照顧漁民、發展觀光並推動漁業永續發展。同時也肯定港務公司支持海生館北側土地開發親子露營區，請台中區漁會2個月內提出具體計畫及開發期程，協同市府、港務公司等相關單位共同推動。