四月營收以區域別來看，以大陸表現最為強勁，主因去年受封控影響基期較低，單月營收年成長121%，營收表現較突出的還有日本市場，年成長37%，合計北亞市場年增11%；歐洲市場則呈個位數增長。

事業群而言，以工業物聯網事業群(Industrial-IoT Group，IIoT)、嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)表現最佳，年成長23%、22%及17%；服務物聯網事業群(Service-IoT Group，SIoT)則呈個位數成長。

若以累計至四月營收來看，區域表現以歐洲及北亞市場表現最為強勁，年對年分別增長11%及16%；北美地區則為個位數穩健成長。大陸市場緩步回溫，呈現個位數年減，衰退幅度已見收斂，而台灣及新興市場表現則相對疲弱，年對年呈雙位數衰退。

各事業群表現方面，各事業體年對年普遍年減，然產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud & Video Group，ICVG)及嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)仍保持強勁動能，分別年成長24%及19%。